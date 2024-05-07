السعودية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج

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وقالت إن تطبيق العقوبة، يبدأ اعتبارًا من 2/ 6/ ولغاية 20/ 6/ 2024.وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10,000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.وشددت الوزارة، أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10,000 ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.--(بترا)