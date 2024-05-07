الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج

موسم الحج-(وكالات)
موسم الحج
  أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء ، تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.اضافة اعلان
وقالت إن تطبيق العقوبة، يبدأ اعتبارًا من 2/ 6/ ولغاية 20/ 6/ 2024.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10,000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وشددت الوزارة، أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10,000 ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.--(بترا)
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