دول تندد باستخدام الفيتو ضد قرار يدعو لوقف النار بغزة

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ندّدت كل من سلطنة عُمان وإيران وماليزيا وتركيا باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف النار بغزة.وقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار يعدّ إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.بدورها، نددت الخارجية الإيرانية باستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع القرار، الذي يدعو لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.كما ندّد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبرهيم بالفيتو الأميركي.من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن استخدام واشنطن حق النقض ضد مشروع القرار يعدّ خيبة أمل كاملة.وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا، إن عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة أمر مأساوي. (الجزيرة نت)