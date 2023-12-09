السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دول تندد باستخدام الفيتو ضد قرار يدعو لوقف النار بغزة

قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة
قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة
ندّدت كل من سلطنة عُمان وإيران وماليزيا وتركيا باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف النار بغزة.

وقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار يعدّ إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.اضافة اعلان

بدورها، نددت الخارجية الإيرانية باستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع القرار، الذي يدعو لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

كما ندّد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبرهيم بالفيتو الأميركي.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن استخدام واشنطن حق النقض ضد مشروع القرار يعدّ خيبة أمل كاملة.

وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا، إن عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة أمر مأساوي. (الجزيرة نت)
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