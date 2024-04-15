الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو رفض تلقي اتصالات قادة أجانب

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، خشية تعرضه لضغوط تمنعه من الرد على الهجوم.-(وكالات)اضافة اعلان
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