هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو رفض تلقي اتصالات قادة أجانب

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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، خشية تعرضه لضغوط تمنعه من الرد على الهجوم.-(وكالات)