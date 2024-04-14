الإثنين 15 نيسان 2024
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فرنسا تستدعي السفير الإيراني لنقل "رسالة حازمة"

العلم الفرنسي
العلم الفرنسي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأحد أنه سيستدعي السفير الإيراني لدى فرنسا الاثنين "لنقل رسالة حازمة" بعد الضربات التي شنّتها إيران على إسرائيل ليل السبت.

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وقال الوزير "طلبت من دوائر وزارة الخارجية استدعاء السفير الإيراني غدا لنقل" هذه "الرسالة الحازمة". وأضاف "يجب عدم قلب المسؤوليات. الإيرانيون هم من هاجموا إسرائيل". وتابع "منذ العام 1979، جعلت إيران الكراهية ضد إسرائيل في صلب دبلوماسيتها".


وفي وقت سابق، أعلنت ايران أنها استدعت سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا للاحتجاج على "المواقف غير المسؤولة لبعض المسؤولين في هذه البلدان في ما يتعلق برد إيران على سلسلة أفعال للنظام الصهيوني ضد مواطني بلدنا ومصالحه"، بحسب بيان لطهران نقلته وكالة إرنا الرسمية.-(وكالات)

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