الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة
وزراء الخارجية العرب يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة

عقد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الموريتاني رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية في دورته 161 على مستوى الوزاري مؤتمرا صحفيا في أعقاب اجتماعات الدورة.

اضافة اعلان


وقال أبو الغيط إنه صدر في الشأن الفلسطيني 8 قرارات تغطي جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي ومجموعة من القرارات تكشف فلسفة العمل العربي وتعكس مفاهيم وسياق عام لمرحلة تاريخية تشمل الأعوام الماضية والمقبلة.


وأكد أبو الغيط أن العمل المكثف الذي شهدته الدورة ركز بالأساس على القضية الفلسطينية في ضوء الأحداث بالغة السوء التي يشهدها الجميع حول غرة.
من جهته أشار وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الى أن القضية الفلسطينية فرضت نفسها و انه تم معالجة الملف على ثلاثة مستويات الأول، تقييم الأوضاع انطلاقا من القرارات على مستوى الجامعة العربية والمستوى الثاني تحديد الموقف المؤقت وارتباطه بالوقت الحالي، فيما المستوى الثالث تضمن فتح الأبواب لتجديد الحل الدائم وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.


وبدأ مسار اليوم بانعقاد لجنة الصومال وتناولت وضعية الصومال واستمرار رفض الصومال لمذكرة التفاهم بين اثيوبيا وإقليم "صومالي لأند" والتي طرحت مشروع بيان للتبنية من خلال دعم أمن الصومال وسيادة أراضية. --(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا في خان يونس

منذ3 ساعة
65e1b1eac0bc6

16 مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها 193 شهيدا خلال 24 ساعة

01 آذار 2024
FUNERAL-1704096820

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعيش بصدمة

01 آذار 2024
جانب من الدمار الذي احدثه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.-(وكالات)

هل يحظى الإجماع الفلسطيني على حكومة "تكنوقراط" لإدارة الضفة وغزة بقبول دولي؟

25 شباط 2024
اقرأ أيضا
محكمة العدل الدولية

جنوب إفريقيا تحث العدل الدولية على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل

منذ2 ساعة
مجلس الأمن الدولي

هل يلقى التعديل الأميركي لوقف إطلاق النار قبولا من أعضاء مجلس الأمن الدولي؟

منذ2 ساعة
1709738283995713200

الاحتلال يوجه ضربة جديدة لحل الدولتين قوامها 3500 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

منذ2 ساعة
أحد جنود الاحتلال

أزمات جيش الاحتلال متلاحقة.. وتساؤلات عمن يخوض الحرب بغزة؟

منذ2 ساعة
1709739630205767800

تزايد خطر نشوب صراع نووي يقض مضاجع قادة العالم

منذ2 ساعة
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا في خان يونس

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ2 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

استيراد البطيخ

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي
 
 