 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

81 شهيدا في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة

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رجل فلسطيني يحمل طفله نازحًا من العدوان الإسرائيلي

  قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و 223 مصابا، خلال 24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 233 على قطاع غزة، الى أنه هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35984 شهيدا و 80643 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

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