السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وزخات مطرية في شمال ووسط المملكة

عمان
عمان

تكون الأجواء اليوم السبت، باردة في أغلب المناطق، وضبابية خاصة فوق الجبال، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

 

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ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، بينما تكون الفرصة ضعيفة لزخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة، كما تنشط الرياح الغربية على فترات.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطريًا.


ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


كما يطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


اما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4 وفي مرتفعات الشراة 8 - 5, وفي مناطق البادية 15 - 6 وفي مناطق السهول 14 - 7, وفي الأغوار الشمالية 19 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 22 - 14، وفي البحر الميت 21 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 15 درجة مئوية.- (بترا)

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