أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الخميس، 789 طنا.



وقال قال مدير السوق المركزي في بلديه اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 564 طنا، و74 طنا من الفواكه، و25 طن ورقيات، و 10 أطنان مشكل ما بين الفواكه والخضار، و116 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

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وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20-30، والثوم 150-250، والبطاطا بين 30- 60، والبندورة بين 10- 18، والجزر بين 15-25، والخيار بين 10- 20، والزهرة بين 15-25، والليمون بين 15-25، والموز البلدي بين 45-65، والبطيخ بين 20-30، والشمام بين 15-37 قرشا.-(بترا)