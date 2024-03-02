إقبال ضعيف للأردنيين على العمرة في رمضان بسبب حرب غزة

قال ممثل شركات الحج والعمرة عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين إن عدد المعتمرين براً وجواً منذ انطلاق موسم العمرة في نهاية شهر تموز/ يوليو العام الماضي وحتى الآن بلغ نحو 70 ألف معتمر.



وأكد روبين في حديثه لوكالة "بترا"، أن الإقبال والطلب من المواطنين على رحلات العمرة ليس قوياً مقارنة مع الأعوام السابقة.

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وأوضح أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع الطلب على رحلات العمرة مع قرب شهر رمضان وخلاله لكن الطلب كان ضعيفا وعكس المتوقع بسبب الأحداث الجارية في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم وجود عطلة للجامعات والمدارس خلال الشهر الفضيل.



وبين أن سعر رحلة العمرة براً ولمدة 11 يوماً بلغ نحو 210 دنانير للشخص في الغرفة الرباعية والتي تشمل تكاليف السكن بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، إضافة إلى رسوم التأشيرة والنقل، في حين وصلت أسعار رحلة العمرة جواً إلى 375 دينارا للشخص، بحيث تشمل الإقامة في المدينة ومكة أسبوعا.



وفيما يخص موسم الحج في هذا العام، قال روبين إن تكاليف الحج مرتفعة ولم نعتد على هذه التكاليف سابقا، مبيناً أن تكاليف الحاج براً وصلت إلى نحو 3250 دينارا، داعياً إلى إشراك شركات الحج والعمرة في متابعة مخيمات عرفة ومنى.