الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

اجتماع يناقش زيادة الجامعات الأردنية المعتمدة لدى قطر

وزير التعليم العالي د. عزمي محافظة يلتقي وفداً من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية
وزير التعليم العالي د. عزمي محافظة يلتقي وفداً من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في مكتبه بحرم الوزارة وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي وفداً من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية ضم كلا من: الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور خالد عبد الله العلي، ومدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي الدكتور عبد الله حمد فطيس، والملحق الثقافي في المملكة الأردنية الهاشمية حمد بن عبد الله آل محمود الشريف.اضافة اعلان

وتم خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما ناقش الاجتماع جميع القضايا التي تهم الطرفين؛ مثل توقيع البرنامج التنفيذي السادس للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي للاتفاق الثقافي بين الأردن وقطر، وزيادة أعداد الجامعات الأردنية المعتمدة من قبل دولة قطر والمسموح للطلبة القطريين الدراسة فيها، إضافةً إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين العاملين في الجامعات الأردنية والقطرية.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، ومدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين رناد نوفل.
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