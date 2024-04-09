الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بمناسبة عيد الفطر.. الأردن ينفذ أضخم عملية إنزال جوي على غزة

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الأردن ينفذ أضخم عملية إنزال جوي على غزة

القوات المسلحة: عملية الإنزال الجوي لليوم نوعية وتم تنفيذها بواسطة 14 طائرة بمشاركة دول شقيقة وصديقة على شمال وجنوب قطاع غزة

القوات المسلحة: تزامنت عملية الإنزال الجوي مع حلول عيد الفطر السعيد للتخفيف عن الأشقاء في القطاع

القوات المسلحة: مستمرون بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في دعم صمود الأشقاء في غزة خلال الظروف الحالية

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، أضخم عملية إنزال جوي على قطاع غزة بلغت 14 إنزالاً جوياً بمشاركة دولية واسعة، لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية، إضافةً إلى الحلويات وألعاب الأطفال، استهدفت مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة وذلك مع حلول عيد الفطر السعيد.

وجاءت عملية الإنزال على موجتين، حيث شاركت في الموجة الأولى التي استهدفت جنوب قطاع غزة طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية اندونيسيا بمشاركة أولى لها.

وشاركت في الموجة الثانية التي استهدفت شمال القطاع طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لدولة هولندا، وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لبريطانيا، إضافةً إلى طائرة تابعة لدولة فرنسا.

وتأتي عملية الإنزال والتي كان من ضمنها صناديق لمواد إغاثية وغذائية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كرسالة تضامنية مع الأشقاء في القطاع بحلول عيد الفطر السعيد في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، والتي ألقت بظلالها على أجواء العيد، وبما يُخفف عن الأهالي في القطاع جراء ما يتعرضون له من ظروف إنسانية صعبة.

وتؤكد القوات المسلحة بأن الأردن وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية سيستمر في دعم الأشقاء في غزة، وسيقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، إضافةً إلى أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 77 إنزالاً جوياً أردنياً، و170 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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