الخصاونة: العدوان على غزة أخذ القطاع وأهله إلى حافة المجاعة

افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الاثنين، أعمال الدَّورة 37 للمؤتمر الإقليمي لمنظَّمة الأغذية والزِّراعة للشَّرق الأدنى بعنوان: “تسريع تحوُّل نظم الأغذية الزِّراعيَّة الإقليميَّة لتحقيق الزِّراعة المستدامة والأمن الغذائي في خضم الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة”.

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وقال الخصاونة، إن الحديث عن الأمن الغذائي يكون منقوصا إذا لم يتناول العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، حيث أزهقت آلةُ القتل أرواح عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، ودمّرت البُنية التحتيَّة والأراضي الزِّراعيَّة، وقطعت سُبُل العيشِ، وأخذت القطاع وأهله إلى حافَّة المجاعة.