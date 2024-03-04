المستقلة للانتخاب تنظم المرحلة الأولى من مسابقة المحاكم الصورية في جامعات الشمال



نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ومشروع الشراكة مسابقة المحاكم للجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إقليم الشمال والتي شملت (اليرموك، اربد الأهلية، جرش الأهلية آل البيت، عجلون الوطنية، جدارا).

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وأكد عضو مجلس المفوضين عمار الحسيني أهمية عقد هذه المسابقة، والتي تأتي في إطار عقد مسابقات المحاكم الصورية الانتخابية للعام الجامعي 2023/ 2024، وفي ضوء عقد الجلسات التدريبية مع الجامعات المشاركة في المسابقة، والتي يبلغ عددها ( 19) جامعة أردنية رسمية وخاصة، في إقليم الشمال والوسط والجنوب، كما أنها تعتبر وسيلة من وسائل نشر التوعية بقوانين الانتخاب والأحزاب السياسية وتعريف الطلبة بالطعون الانتخابية، من خلال المرافعات أمام هيئة قضائية شكلت لهذه الغاية، ورفع روح المنافسة واحترام الخصوم واكتساب المهارات والخبرات الضرورية للحياة العملية.



وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين.







