الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الأحد

عمان
عمان

تكون الأجواء اليوم الخميس، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إاتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غد الجمعة، درجات الحرارة قليلا لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.


وتكون الأجواء السبت لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.


أما الأحد فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 3 وفي مرتفعات الشراة 15 - 2, وفي مناطق البادية 20 - 5، وفي مناطق السهول 18 - 5, وفي الأغوار الشمالية 25 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 27 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.- (بترا)

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