السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المملكة تتأثر غدا بكتلة هوائية باردة ورطبة

عمان
عمان

تسود المملكة اليوم السبت أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتنشط الرياح الغربية لتكون مثيرة للغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية باردة ورطبة؛ لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


كما يطرأ يوم الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


أما يوم الثلاثاء فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق، وتكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 5 وفي مرتفعات الشراة 16 - 4, وفي مناطق البادية 20 - 5، وفي مناطق السهول 18 - 8, وفي الأغوار الشمالية 26 - 15, وفي الأغوار الجنوبية 29 - 18، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 29 - 19 درجة مئوية.- (بترا)


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