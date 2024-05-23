 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يصطحب سلطان عُمان لزيارة متحف الأردن

جلالة الملك وسلطان عُمان
جلالة الملك وسلطان عُمان

اصطحب جلالة الملك عبدالله الثاني، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم الخميس، لزيارة متحف الأردن.

واستمع جلالتاهما، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لشرح قدمته سمو الأميرة سمية بنت الحسن، نائب رئيسة مجلس أمناء المتحف، حول أبرز محطات ومقتنيات المتحف التي توثق الإرث الثقافي والتاريخي والأثري على أرض المملكة منذ أكثر من مليون ونصف المليون سنة.

وجال جلالتاهما في المتحف، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالة السلطان، واطلعا على ما يعرضه المتحف من نماذج الابتكار والإبداع الإنساني لمواجهة التحديات الحياتية والبيئية، كأنظمة الحصاد المائي، والتقنيات الزراعية، ومواد البناء.

ودوّن جلالتاهما كلمتين في سجل كبار الزوار للمتحف.

ويشهد المتحف، الذي أنجز عام 2013 بمنطقة رأس العين وسط العاصمة، فعاليات تستهدف تعزيز فهم التراث الأردني لدى الأردنيين والزوار.

ورافق جلالتاهما في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لجلالة سلطان عُمان.

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وودع جلالة الملك وولي العهد، السلطان هيثم بن طارق، في ختام زيارة الدولة إلى الأردن التي استمرت يومين.


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