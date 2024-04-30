الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمطار في عدة مناطق وتحذير من تشكل السيول

أمطار - (تعبيرية)
أمطار - (تعبيرية)

يكون الطقس اليوم الثلاثاء، غير مستقر ودافئ في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

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وتهطل باذن الله تعالى زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة تمتد أحيانا الى أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة ولفترة قصيرة في مناطق محدودة ويصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خصوصا في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خصوصا في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.

وبحسب "التقرير"، يكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء، دافئًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس يوم الخميس، دافئا في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

اما الجمعة فيكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 12 وفي مرتفعات الشراة 25 - 11, وفي مناطق البادية 32 - 18 وفي مناطق السهول 28 - 16, وفي الأغوار الشمالية 32 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.-(بترا)

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