الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنخفض الجوي المقبل من الدرجة الثانية وهذا ما سيحمله

منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية)
منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية)
تتأثر المملكة اعتباراً من ساعات الليل من يوم غد الاثنين بمشيئة الله بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية "الاعتيادية"، حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية المعتمد في مركز "طقس العرب".اضافة اعلان

ووفق التحديثات والبيانات المستلمة لدى قسم التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب"، يترافق المُنخفض الجوي بكتلة هوائية باردة، تعمل على تساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة في معظم مناطق المملكة.

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة نهار يوم الاثنين، ويزداد تأثر المملكة بامتداد منخفض البحر الأحمر بالتزامن مع تدفق تيارات أكثر رطوبة وأقل حرارة، لتنشأ على إثر ذلك أحوال جوية غير مستقرة، تترافق بهُطول زخات من الأمطار في أجزاء مُختلفة من المملكة، وبخاصة خلال ساعات العصر والمساء، حيثُ تكون رعدية أحياناً، ومع ساعات الليل يبدأ تأثير المنخفض الجوي على المملكة ويستمر حتى مساء الثلاثاء.

وتاليا أبرز التفاصيل الجوية ليوم غد:

كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 10 إلى 60 ملم.

سرعة الرياح تصل بعض هباتها إلى 80 كم/ ساعة.

المناطق المتأثرة: معظم المناطق.

مدة التأثير المتوقعة تصل إلى 24 ساعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى تتراوح بين 10 إلى 6 درجات مئوية.

الثلوج: لا يوجد.
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