السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منخفض جوي عميق يؤثر على الأردن خلال الأسبوع الحالي

منخفض جوي يؤثر على الأردن - أرشيفية - (تصوير: ساهر قدارة)
منخفض جوي يؤثر على الأردن - أرشيفية - (تصوير: ساهر قدارة)
يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة غدا الأحد، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، مع وتوقعات بهطول زخات متفرقة من الأمطار، وبخاصة مع ساعات المساء والليل.اضافة اعلان

وبحسب موقع "طقس العرب"، يؤثر على الأردن يوم الاثنين امتداد منخفض البحر الأحمر، وتكون الأحوال الجوية غير مستقرة، مع زخات أمطار في مختلف المناطق تكون رعدية بعد الظهر والعصر.

ويتوقع أن يحدث منخفض جوي وأمطار رعدية ليلاً، بحيث يتعمق منخفض جوي بارد على المملكة، وتعبر جبهة هوائية باردة تكون عالية الفعالية مع ساعات المساء والليل من يوم الاثنين.

أما الثلاثاء، فتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق وكتلة هوائية باردة يتمركز شرق سوريا (سيتم تصنيفه لاحقاً)، وتكون الأجواء باردة وعاصفة مع هطول الأمطار في مختلف المناطق بمشيئة الله.

وتكون الأجواء باردة وغالباً غائمة يوم الأربعاء، مع فرصة لهطول الأمطار المتفرقة. والله أعلم.
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