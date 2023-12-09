السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الميثاق: الناقل الوطني مشروع استراتيجي للدولة

شعار حزب الميثاق الوطني
شعار حزب الميثاق الوطني
دان حزب الميثاق الوطني وباشد عبارات الغضب مخطط جماعات مستوطنين دينية لتنظيم مسيرة معلنة ضد أوقاف القدس الإسلامية، والوصاية الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وبدعم من سلطات الاحتلال، واصفا هذا المخطط بالخبيث، ومحذراً من أن هذا المخطط من شـأنه أن يؤجج الصراع في المنطقة ويعمل على توسعة نار الحرب المستعرة، ويعتبر تعديا واضحا على حرمة المقدسات، وانتهاك صارخ لحق المسلمين الخالص في المسجد الأقصى المبارك.اضافة اعلان

وطالب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع ٣٩ الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم السبت المسلمين والعرب وأحرار العالم بدعم صمود أوقاف القدس الإسلامية والمقدسيين المرابطين والمدافعين عن الأقصى الشريف والتصدي لكل محاولات الاحتلال للنيل من المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية مستمرة بالحفاظ على هوية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف بمساحته 144 دونم خالصا للمسلمين لا يقبل الشراكة أو التقسيم الزماني أو المكاني كما يريد المحتل.

من جانب آخر، أكد حزب الميثاق الوطني دعمه وإيمانه الكامل لتوجيهات جلالة الملك للحكومة للعمل على إنجاز مشروع الناقل الوطني الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا للدولة في ظل الأزمة المائية التي نواجهها نتيجة للعديد من العوامل المتمثلة في التغير المناخي وتراجع الموسم المطري، وزيادة التعداد السكاني الناتج عن موجات اللجوء التي شهدتها المملكة خلال العقد الماضي نتيجة لصراعات وحروب تمر بها بعض دول الجوار الشقيقة.

على صعيد آخر، عبر الميثاق الوطني عن فخر واعتزاز الأردنيين بحجم المساعدات الإنسانية التي أرسلها الأردن بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد للأشقاء في قطاع غزة والتي بلغت 17 طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي، بالإضافة إلى رفد القطاع الصحي في غزة بالمستشفى الميداني الأردني الثاني، وكذلك إرسال مستشفى ميداني للضفة الغربية ومساعدات إنسانية لدعم صمود أهلنا في فلسطين المحتلة.

و أشاد الميثاق بالجهود والدور الكبير الذي بذله الإعلام الأردني الرسمي والخاص في تغطية العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة والذي تسبب بارتقاء عشرات الالاف من الشهداء والمصابين وتدمير البنية التحتية في القطاع، وهدم المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس ومساكن المدنيين.

وقال الميثاق إن الإعلام الأردني استطاع أن يوظف كافة جهوده في نقل الصورة الحقيقة لدور الدولة الأردنية على المستويين الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مواجهة آلة الحرب لسلطات الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال التحركات الدبلوماسية وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء، مؤكدا أن الإعلام الأردني دائما كعادته حاضرا بقوة في القضايا المفصلية للأمة، ورافعة للقضية الفلسطينية.

ودعا الميثاق الوطني الحكومة وكافة مؤسسات الدولة المعنية مواصلة دعم الاعلام الاردني كإعلام دولة وطني عروبي هادف، يدعم الجهد المؤسسي ورافعة من روافع الإصلاح.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: العالم يعاني اليوم من إنكار الحق الفلسطيني

منذ4 ساعة
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد - (أرشيفية)

استعادة نصف مليار دينار من فم الفاسدين

منذ5 ساعة
مياه تتدفق في إحدى البرك الزراعية-(ارشيفية)

خبراء: تقاطع التحديات البيئية والمخاطر الجيوسياسية يتطلب تدخلا عاجلاً

منذ6 ساعة
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: إسرائيل تقتل الإيمان بالسلام ولن نسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين

منذ8 ساعة
أمطار عمان

أجواء باردة وأمطار في بعض المناطق

منذ9 ساعة
القبض على مطلوب - (تعبيرية)

وقّع بدلا عن أطباء.. توقيف موظف بـ"البشير" بجناية التزوير

07 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

مزيد من الخسائر الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
 