الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض قليل على الحرارة اليوم وكتلة باردة غدا

عمان
عمان

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في اغلب المناطق ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية نشطة السرعة.

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ويميل الطقس تدريجيا للبرودة مع ساعات المساء مع اثارة للغبار والاتربة في مناطق البادية.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل المتأخرة في المناطق المتوقع ان تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


وتتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة وتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6 - 7) درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة وغائمًا جزئيًا إلى غائم احيانا، وتهطل باذن الله زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.


اما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وترتفع الأربعاء، درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 8 وفي مرتفعات الشراة 21 - 7, وفي مناطق البادية 27 - 11 وفي مناطق السهول 23 - 11, وفي الأغوار الشمالية 31 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 19، وفي البحر الميت 33 - 18، وفي خليج العقبة 34 - 19 درجة مئوية.- (بترا)

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