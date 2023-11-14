الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حماية الصحفيين يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف عمل شبكة الميادين

شعار مركز حماية وحرية الصحفيين
شعار مركز حماية وحرية الصحفيين
ندد مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيقاف عمل شبكة الميادين في فلسطين المحتلة.

وأكد "حماية الصحفيين" أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوقيف قناة الميادين يكشف سعيه الممنهج إلى إسكات الإعلام في فلسطين حتى لا ينقل للعالم بشاعة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان

وقال المركز: "لا نستغرب مثل هذه الإجراءات القمعية، والمعادية لكل الأصوات التي تدافع عن الحق الفلسطيني، ونتوقع أن تستمر، وأن تتوسع"، داعيا كل المؤسسات الدولية التي تعمل في ميدان الدفاع عن حرية الإعلام إلى إدانتها، وفضحها.

وحذر "حماية الصحفيين" من الصمت على الممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها تحرص على أن ترتكب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، وكل أحرار العالم في الظلام، وبعيدا عن كاميرات الصحفيين والصحفيات.

وقال المركز إن إغلاق مكاتب الميادين، ومصادرة أجهزتها في فلسطين المحتلة، لا ينهي عملها، وستظل قادرة أن تواصل دورها في الدفاع عن الحقيقة، ومناصرة المظلومين، والوقوف مع الحق والعدالة.
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