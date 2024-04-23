ضبط وردم 18 بئرا مخالفة في منطقة البحر الميت

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وخلال الحملة، ضبطت الكوادر وردمت (18) بئرا مخالفة تم الكشف عنها تقوم بسحب عشرات آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه ومعالجتها في محطات لمعالجة وتحلية المياه في منطقة سويمة- الشونة الجنوبية وبيعها بطريقة مخالفة لعدد من المنشآت السياحية والشاليهات في منطقة البحر الميت بطريقة مخالفة وتركيب عدادات لها مخالفة بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة.وبينت أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تحديد صباح اليوم الثلاثاء كموعد لبدء تنفيذ الحملة الأمنية في منطقة سويمة- الشونة الجنوبية، حيث تم الكشف عن 18 بئرا مخالفة محفورة حتى الساعة مسحوب لها خطوط كهرباء 3 فاز، وتركيب محولات كهرباء تسرق الكهرباء من خطوط الضغط العالي بطريقة مخالفة لتزويد منظومة سحب المياه ومعالجتها وبرك وضخ المياه للمنشآت من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها إلى عدد من البرك الكبيرة التي تتسع لعشرات آلاف الأمتار المكعبة وإعادة ضخها بعد معالجتها وتحليتها إلى عدد من المنشآت السياحية والشاليهات بواسطة خطوط قطر 4 إنش لعدة كيلو مترات في منطقة البحر الميت بمياه مخالفة.وباشرت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية وكوادر شركة توزيع الكهرباء بفصل الكهرباء وردم الآبار المخالفة وإزالة البنية التحتية جميعها التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة التي تزود المنشآت والشاليهات، والعمل جار في الموقع حتى الآن للكشف عن الاعتداءات الأخرى، إذ سيتم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.وثمنت سلطة المياه جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وكافة كوادرها والمجلس القضائي وهيئة تنظيم قطاع الطاقة- شركة توزيع الكهرباء والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن الحملة مستمرة لإزالة جميع الاعتداءات في هذه المنطقة وغيرها وتطبيق أحكام القانون الذي يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها القانون.