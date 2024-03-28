الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله

قناة الملك عبد الله - (أرشيفية)
قناة الملك عبد الله - (أرشيفية)
أزالت سلطة وادي الأردن، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة الأغوار الوسطى، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
اضافة اعلان
وقالت السلطة في بيان اليوم الخميس، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية ضبطت اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمرارا لحملتها من أجل الحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة وتقليل الفاقد وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة.

وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة الوادي الأبيض، أسفرت عن إزالة عدد من خطوط المياه ومصادرة مضخة تستخدم لسحب المياه مباشرة من القناة بطرق غير مشروعة لري وحدات زراعية بالرغم من وجود أجهزة ري لها، إضافة إلى ري أراض خارج المشروع الزراعي شرق القناة، مشيرة الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
IMG-20240326-WA0048

الحيصة: تطوير وتأمين وتحسين الخدمة للمزارعين أولوية

26 آذار 2024
صنبور مياه - (تعبيرية)

لتعديل سلوك المواطنين باستهلاك المياه.. الحكومة تطلق حملة "من أجل قطرة"

24 آذار 2024
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1

الصفدي يؤكد أهمية إعلان إيرلندا ودول أوروبية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية

منذ 3 دقيقة
شخص يتحدث بالهاتف النقال - (تعبيرية)

نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر

منذ1 ساعة
إنزالات جوية

الأردن ينفذ 5 إنزالات جديدة على غزة

منذ2 ساعة
طلبة من كليات هندسة العمارة والتخطيط الحضري يشاركون بمسابقة "الطلبة يعيدون ابتكار المدن"

الأمانة تطلق مسابقة "الطلبة يعيدون ابتكار المدن"

منذ3 ساعة
مجلس الأعيان - (أرشيفية)

الأعيان يقر العفو العام.. وتوقعات ببدء تطبيقه الأسبوع المقبل

منذ3 ساعة
غيوم تغطي سماء عمّان - أرشيفية - (تصوير: أمجد الطويل)

إليكم ملامح الحالة الجوية للأيام القليلة المقبلة

27 آذار 2024
افكار و مواقف

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

تلك الخطايا المغلفة بوهم التقديس

مالك العثامنة |اليوم

غزو رفح ورفع الحصانة عن الكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات | منذ17 ساعة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات | منذ17 ساعة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 