السبت 13 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس لطيف في أغلب المناطق اليوم وغدا

مشهد من عمان
مشهد من عمان

يكون الطقس نهار اليوم السبت، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب ادارة الارصاد الجوية يكون الطقس ليلا، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويكون الطقس يوم الاحد خلال ساعات النهار لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، ويحتمل في ساعات ما بعد العصر ولفترة محدودة هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 -12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22-10، وفي المرتفعات الشمالية 19-9، وفي مرتفعات الشراة 20-8، وفي مناطق البادية 27-12، وفي مناطق السهول 23-13، وفي الأغوار الشمالية 30-16، وفي الأغوار الوسطى 31-17، والأغوار الجنوبية 32-18، وفي البحر الميت 31-17، وفي خليج العقبة 32-18 درجة مئوية.-(بترا)

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