عدم استقرار جوي ثانٍ يحمل منخفضًا نهاية الأسبوع

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تتأثر مناطق جنوب وشرق المملكة تدريجياً أثناء نهار يوم غد الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتهيأ الفرصة على إثرها لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في مناطق عشوائية في جنوب وشرق المملكة.وبحسب موقع "طقس العرب"، يتأثر جنوب وشرق المملكة ليل الخميس بحالة عدم الاستقرار الجوي، ما يؤدي إلى اشتداد في غزارة الهطولات المطرية في جنوب وشرق المملكة وتتزكز في وقت لاحق من الليل في مناطق البادية الشرقية، مع ارتفاع فرص تشكل السيول.وحذر الموقع من أنه ونظراً لطبيعة حالات عدم الاستقرار الجوي، فإن بعضا من هذه الزخات رُبما يكون غزيرا في نطاقات جغرافية ضيقة وتترافق مع تساقط لزخات البَرَد، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب ورُبما تشكل السيول.أما الجمعة، فتتأثر المملكة بمُنخفض جوي يجلب الأجواء الشتوية والأمطار لمناطق عِدّة من المملكة.ويكون الطقس السبت باردا، مع فرصة لزخات من الأمطار في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.ويكون الطقس الأحد باردا وغائما مع تجدد الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. والله أعلم.