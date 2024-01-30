الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس العرب: زخات ثلجية الليلة

ثلوج في الأردن - (أرشيفية)
ثلوج في الأردن - (أرشيفية)
تتهيأ الفرصة ليل اليوم من جديد لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار بمشيئة الله في شمال المملكة، تترافق مع تساقط البَرَد أحياناً، وتمتد أحياناً إلى أجزاء من المناطق الوسطى في بعض الأوقات، وفق موقع "طقس العرب".اضافة اعلان

وتتهيأ الفرصة بعد مُنتصف الليل لتساقط زخات من الثلج فوق قِمم المُرتفعات الجبلية العالية، وبخاصة في جبال جرش وعجلون في شمال المملكة وتكون خفيفة إجمالاً، ويُحتمل أن تسقط ثلوج مخلوطة بالأمطار في بعض المُرتفعات الوسطى.

أما الأربعاء، فتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة بوجهٍ عام مع فرص عشوائية لهطول زخات محلية من الأمطار.

ويتزايد تأثر المملكة ليل الأربعاء، ويوم الخميس تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، متصادفة مع تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة نحو المملكة؛ لذا تقترب درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي في العديد من المناطق.

ويتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة في مناطق عِدّة، وقارس البرودة ليلاً، كما تتهيأ الفرصة لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار والبَرَد في مناطق عِدّة من المملكة ولكن بشكل عشوائي، إلا أن أعلى الفرص هي في شرق المملكة، وتكون هذه الهطولات على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.

وتتأثر المملكة يومي الجمعة والسبت بتيارات هوائية غربية رطبة تحل محل الرياح القطبية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار على فترات وارتفاع درجات الحرارة بشكل قليل، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الثلوج يوم الجمعة فوق جبال الشراه. والله أعلم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ثلوج في الأردن - (أرشيفية)

طقس العرب: زخات ثلجية فوق المرتفعات الأسبوع الحالي

29 كانون الثاني 2024
ثلوج في الأردن - (أرشيفية)

هل تتساقط الثلوج في الأردن الأسبوع الحالي؟

28 كانون الثاني 2024
منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية)

الأردن على أبواب منخفضين جويين.. أحدهما من الدرجة الأولى

22 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
جانب من جلسة لمجلس النواب أمس.-( تصوير: أمير خليفة)

النواب يصوت غدا على مشروع قانون الموازنة

منذ5 ساعة
مدير الأمن العام يزور مديرية العمليات والسيطرة

6 ملايين مكالمة على الرقم الموحد (911) في 2023

منذ7 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1

الصفدي يؤكد أهمية الاستمرار بدعم الأنروا

منذ9 ساعة
ثوم - (تعبيرية)

حماية المستهلك: 8 دنانير سعر كيلو الثوم

منذ10 ساعة
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى رواندا

الصفدي يهنئ بالعيد الثاني والستين لميلاد الملك (فيديو)

منذ11 ساعة
جلمعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)

الإعلان عن نتائج الشامل الخميس

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ24 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ24 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 