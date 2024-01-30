طقس العرب: زخات ثلجية الليلة

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تتهيأ الفرصة ليل اليوم من جديد لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار بمشيئة الله في شمال المملكة، تترافق مع تساقط البَرَد أحياناً، وتمتد أحياناً إلى أجزاء من المناطق الوسطى في بعض الأوقات، وفق موقع "طقس العرب".وتتهيأ الفرصة بعد مُنتصف الليل لتساقط زخات من الثلج فوق قِمم المُرتفعات الجبلية العالية، وبخاصة في جبال جرش وعجلون في شمال المملكة وتكون خفيفة إجمالاً، ويُحتمل أن تسقط ثلوج مخلوطة بالأمطار في بعض المُرتفعات الوسطى.أما الأربعاء، فتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة بوجهٍ عام مع فرص عشوائية لهطول زخات محلية من الأمطار.ويتزايد تأثر المملكة ليل الأربعاء، ويوم الخميس تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، متصادفة مع تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة نحو المملكة؛ لذا تقترب درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي في العديد من المناطق.ويتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة في مناطق عِدّة، وقارس البرودة ليلاً، كما تتهيأ الفرصة لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار والبَرَد في مناطق عِدّة من المملكة ولكن بشكل عشوائي، إلا أن أعلى الفرص هي في شرق المملكة، وتكون هذه الهطولات على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.وتتأثر المملكة يومي الجمعة والسبت بتيارات هوائية غربية رطبة تحل محل الرياح القطبية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار على فترات وارتفاع درجات الحرارة بشكل قليل، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الثلوج يوم الجمعة فوق جبال الشراه. والله أعلم.