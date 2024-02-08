حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن بدءا من السبت

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تبقى الأجواء اليوم باردة نسبياً في مختلف المناطق على الرغم من الارتفاع الذي طرأ على درجات الحرارة.وبحسب موقع "طقس العرب"، يكون الطقس غدا الجمعة باردا نسبياً مع ظُهور بعض السحب المتفرقة، كما يوجد فرصة ضعيفة لزخات محليّة من الأمطار أقصى شمال المملكة.أما السبت، فتنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون هناك انخفاض على درجات الحرارة، وسحب على ارتفاعات مُختلفة، وفرصة لزخات من الأمطار بأجزاء من شمال وشرق المملكة وبعض المناطق الوسطى، كما يتشكل الضباب ليلاً على السهول الشرقية والبادية.ويكون الطقس الأحد باردا نسبياً، مع رياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.كما تزداد حدة الرياح الشرقية الاثنين، ويكون الطقس مائلا للبرودة مع ظُهور كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية. والله أعلم.