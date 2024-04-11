الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

في ثاني أيام العيد.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية جديدة على شمال غزة

إنزالات جوية أردنية على غزة
إنزالات جوية أردنية على غزة
نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 11 نيسان 2024، 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية وإغاثية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة. اضافة اعلان

وشاركت في عملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرة تابعة لمملكة هولندا.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 82 إنزالاً جوياً أردنياً، و184 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
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