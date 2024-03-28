نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر

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جاء ذلك وفق التقرير الإحصائي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأخير من العام 2023 لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدمات الإنترنت عريض النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الأخير، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 88 بالمئة، وما نسبته 12 بالمئة دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ حوالي 7,726 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023، موزعة على اشتراكات بما نسبته 73 بالمئة للدفع المسبق و27 بالمئة اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته 85 بالمئة، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته 15 بالمئة.فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.6 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محليا و3 بالمئة دولياً وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 260 مليون رسالة نصية، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 ما نسبته 67.1 بالمئة وفقا لعدد السكان الإجمالي، بينما بلغت نسبة الانتشار 103.3 بالمئة وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه 805 آلاف اشتراك بنسبة انتشار بلغت 33.7 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية "اف بي دبليو ايه" ما نسبته 20 بالمئة، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية "دي اس ال" ما نسبته 12 بالمئة و 67 بالمئة لتقنية "الفايبر" مع نهاية الربع الأخير، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر إلى 540 ألف اشتراك خلال الربع الأخير من العام 2023.وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي 1.160 مليار جيجا بايت، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 481 جيجا لكل اشتراك.وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت ما يقارب 21 ألف اشتراك في نهاية الربع الأخير من العام 2023. (بترا)