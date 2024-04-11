نقابة الصحفيين الأردنيين تهنئ بعيد الفطر

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ودعا المجلس المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على الوطن الغالي في ظل الراية الهاشمية المظفرة.واستذكر المجلس في هذه المناسبة مكانة الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوب الجميع وكل المقدسات الإسلامية التي تحظى برعاية هاشمية، مشيدين بجهود جلالته ومساعيه المتواصلة في الوقوف إلى جانب الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين، من خلال تقديم المساعدات اللازمة لهم، وإقامة المستشفيات، واستمرارية تنفيذ الإنزالات الجوية، للتخفيف عليهم.