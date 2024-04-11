الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نقابة الصحفيين الأردنيين تهنئ بعيد الفطر

نقابة الصحفيين - (أرشيفية)
نقابة الصحفيين الأردنيين - (أرشيفية)
رفع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أسمى آيات التهاني إلى جلالة الملك عبدالله ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والعائلة الهاشمية، والأسرة الأردنية الواحدة، بمناسبة عيد الفطر.اضافة اعلان

ودعا المجلس المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على الوطن الغالي في ظل الراية الهاشمية المظفرة.

واستذكر المجلس في هذه المناسبة مكانة الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوب الجميع وكل المقدسات الإسلامية التي تحظى برعاية هاشمية، مشيدين بجهود جلالته ومساعيه المتواصلة في الوقوف إلى جانب الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين، من خلال تقديم المساعدات اللازمة لهم، وإقامة المستشفيات، واستمرارية تنفيذ الإنزالات الجوية، للتخفيف عليهم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور عددا من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة ثاني أيام عيد الفطر

الحنيطي يزور عددا من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة في ثاني أيام العيد

منذ5 ساعة
قافلة مساعدات أردنية إلى غزة

بالتزامن مع عيد الفطر.. وصول قافلة المساعدات الأردنية الغذائية الأكبر إلى غزة

09 نيسان 2024
638482739343513542

بمناسبة عيد الفطر.. الأردن ينفذ أضخم عملية إنزال جوي على غزة

09 نيسان 2024
حدائق الحسين - (أرشيفية)

الأمانة تؤكد جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر

09 نيسان 2024
اقرأ أيضا
بنك البذور الوطني

عينات بذرية و4 آلاف معشبية "تاريخية" في بنك البذور الوطني

منذ5 ساعة
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور عددا من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة ثاني أيام عيد الفطر

الحنيطي يزور عددا من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة في ثاني أيام العيد

منذ5 ساعة
إنزالات جوية أردنية على غزة

في ثاني أيام العيد.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية جديدة على شمال غزة

منذ6 ساعة
شاحنة مساعدة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية - (أرشيفية)

الأردن يسير 100 شاحنة مساعدات جديدة لغزة في ثاني أيام العيد

منذ6 ساعة
قافلة مساعدات أردنية إلى غزة

بالتزامن مع عيد الفطر.. وصول قافلة المساعدات الأردنية الغذائية الأكبر إلى غزة

09 نيسان 2024
638482739343513542

بمناسبة عيد الفطر.. الأردن ينفذ أضخم عملية إنزال جوي على غزة

09 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 