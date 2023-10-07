السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت
رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

توفي صباح اليوم السبت، رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور معروف البخيت، عن عمر ناهز 78 عاما.
والفقيد من مواليد ‏مدينة ماحص عام 1945. وكان رئيساً للوزراء مرتين، الأولى من 27 نوفمبر 2005 حتى 25 نوفمبر 2007، والثانية من 9 فبراير 2011 إلى 17 أكتوبر 2011.اضافة اعلان
والتحق البخيت بالقوات المسلحة الأردنية في 1964. وخلال عمله في القوات المسلحة حصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية، ثم تابع دراسته فحصل على ماجستير بالإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتوراه من كبنغر كوليج التابعة لجامعة لندن.
‏الخبرات العملية:
سفيراً فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية لتركيا 2002
سفيراً فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية في إسرائيل 2005
عضواً ومقرراً للجنة التوجيهية العليا والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط 1999.
التحق بالقوات المسلحة الاردنية عام1964 واحيل على التقاعد برتبة لواء عام 1999.
حضر العديد من الدورات في كلية القيادة والأركان ومثل الأردن في مباحثات الحد من التسلح والأمن الإقليمي من ضمن مجموعات العمل المتعددة التي انطلقت من مدريد .
خدم في عدة مناصب منها نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية ، مدير التطوير والدراسات، مدير المشتريات، مدير شؤون الأفراد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .
مدير مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني.
مدير الامن الوطني.
عضو مجلس الأعيان الثاني والعشرون.
عضو مجلس الأعيان الثالث والعشرون.
عضو مجلس الأعيان الرابع والعشرون.
عضو مجلس الاعيان السادس والعشرون.
عضو مجلس الاعيان السابع والعشرون
ويحمل البخيت (16) وساما من مختلف الدرجات.

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