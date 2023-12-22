معان: صمود الفلسطينيين وبسالة المقاومة سيقهران العدوان

حسين كريشان

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شارك أبناء مدينة معان في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد معان الكبير ، تنديدا بالمشاركة الأميركية في الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.وفي الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية تحت شعار "أوقفوا المحرقه الصهيونية النازية في غزة "، أكد المشاركون دعمهم خيار المقاومة المسلحة في مواجهة عدوان الاحتلال والدول الغربية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع.واكد المشاركون، ان المقاومة الفلسطينية البطولية الفذة المستمرة منذ نحو 77 يوماً، والتي ما تزال تحير العالم وتثير إعجابه ودهشته، لأنها توقع خسائر كبيرة في صفوف جيش الغزو الإسرائيلي.كما اكدوا ، إن العدوان سوف ينهزم بإرادة صمود الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومه في غزه التي اذلت جيش الاحتلال الصهيوني.