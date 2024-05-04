السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الجمارك" تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية

احتيال الكتروني
الاحتيال الإلكتروني

حذرت دائرة الجمارك الأردنية، متلقي خدماتها وجميع المواطنين من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المستلمة من تطبيقات أو غيرها من البرامج الإلكترونية، والتي تستهدف الاحتيال على المواطنين وسرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني عند الدخول إليها.

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ودعت الدائرة، في بيان صحفي اليوم السبت، المواطنين إلى ضرورة عدم الالتفات إلى مثل هذه الصفحات والمواقع وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية لمواقع الدائرة الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل المختلفة والتأكد من صحة هذه الروابط ومعلوماتها ومصدرها لوجود الكثير من الصفحات والروابط والرسائل الوهمية ومنتحلي الشخصيات الوظيفية لإيهام المستقبل بأنها صادرة عن دائرة الجمارك.


وأهابت دائرة الجمارك بجميع المواطنين بعدم الدخول لمثل تلك الصفحات والروابط أو التعامل معها وعدم اعطائهم أي معلومات شخصية أو الانقياد لتلك الشخصيات الوهمية لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية.


وأكدت أن جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدائرة مبينة على موقعها الرسمي ولا تتطلب مثل هذه المعلومات، علما بأنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي وأصحاب تلك الصفحات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء. --(بترا)

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