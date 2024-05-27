 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع جرائم المخدرات في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
عمان- سجلت جرائم المخدرات بشقيها (الاتجار و التعاطي) العام الماضي، ارتفاعا هو الأعلى في الأردن منذ عشر سنوات، بعد أن أحالت إدارة مكافحة المخدرات العام الماضي2295 قضية، أي بنسبة ارتفاع بلغت 25.32 %، عن العام قبل الماضي 2022 الذي سجل (18334) قضية.اضافة اعلان
يشار إلى أن الأردن ومنذ عام 2020، وهو في مواجهة مسلحة مع تجار المخدرات في الجنوب السوري والمليشيات التي تدعمها بالسلاح والتكتيك العسكري وبغطاء من قوات غير منضبطة من جيش النظام السوري.
وبالرغم من دخول الأردن في حرب مع المخدرات على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد، إلا أن نسبة الاكتشاف تصل في قضايا المخدرات لــ 99.46 %، فيما وصلت عدد القضايا غير المكتشفة أو التي قيد التحقيق إلى 123 قضية.
وبلغت قضايا الاتجار التي سجلت العام الماضي بكافة أشكالها ما بين (استيراد، تصدير، نقل، ترويج والاشتراك بعصابات دولية)، 7345 قضية، بينما سجلت في العام قبل الماضي 5295 قضية، أي بفارق  بلغ 2050 قضية، كما بلغ عدد قضايا الحيازة والتعاطي العام الماضي 15611 قضية، بينما سجل في العام سابقه 13039 قضية.
ولم يكن الارتفاع في قضايا المخدرات مقتصرا على قضايا الاتجار والتعاطي، بل إن التقرير الإحصائي لمديرية الأمن العام ، أظهر أن هناك ارتفاعا في معدل جريمة المخدرات على صعيد عدد السكان ، ليصبح هناك ارتكاب 20 قضية مخدرات لكل 10 آلاف نسمة في الأردن، بينما كان في العام سابقه 16 قضية لكل 10 آلاف نسمة.
وفي ذات الوقت انخفض المعدل الزمني لارتكاب جرائم المخدرات العام الماضي ليصل إلى 22 دقيقة و54 ثانية هناك جريمة مخدرات ارتكبت على أرض المملكة، بينما كان المعدل الزمني في العام سابقه 28 دقيقة و40 ثانية ترتكب على أرض المملكة.
وخلال ذات الفترة فقد سجل إقليم العاصمة أعلى معدل لجرائم المخدرات في المملكة، بعد أن سجل (9417) قضية من بينها(2797) قضية اتجار بالمخدرات، و(3209) قضايا تعاط.
وحسب التقرير فإن إقليم الوسط جاء بالمرتبة الثانية في ارتكاب قضايا المخدرات بعد أن سجل (4891) قضية العام الماضي، منها (1682) قضية تجار بالمخدرات، و(3209) قضايا تعاط.
أما إقليم الشمال فكان بالمرتبة الثالثة بعد أن سجل (4659) قضية، منها (1709) قضايا اتجار، و(3950) قضية تعاط، بينما كانت مناطق البادية (الشمالية والوسطى والجنوبية) التابعة لشرطة البادية الملكية هي الأقل  بعد أن سجلت (1338) قضية العام الماضي، منها (67) قضية اتجار و(133) قضية تعاط.
وعلى صعيد فئة الأحداث، فقد أظهر التقرير ارتفاعا بقضايا جرائم الأحداث المرتكبة من قبلهم، بلغت (268) العام الماضي من بينها (96) قضية اتجار و(172) قضية تعاط، أي بنسبة ارتفاع بلغت (34 %)، عن العام سابقه الذي سجل فيه الأحداث (200) قضية مخدرات منها (67) قضية اتجار و(96) قضية تعاط.
كما أظهر التقرير ذاته ارتفاعا في جرائم المخدرات التي ارتكبها الأجانب العام الماضي بلغت نسبته (35.31 %) عن العام سابقه، بعد أن سجل العام الماضي (2437) قضية مخدرات منها (700) قضية اتجار، و(1737) قضية تعاط، في حين كان العام قبل الماضي قد سجل الأجانب (1801) قضية مخدرات منها (464) قضية اتجار و(1337) قضية تعاط.
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