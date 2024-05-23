 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اعتماد التعليم العالي" يقر تسكين مؤهلات بكالوريوس

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
عمان - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس، الموافقة على تسكين مؤهل بكالوريوس الحقوق، بجامعة الزيتونة، وهندسة العمارة بجامعة عمان الأهلية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.اضافة اعلان
كما أقر المجلس، الموافقة على تسكين المؤهلات، بكالوريوس معلم صف، ودبلوم عالي التربية، وبكالوريوس الطفولة المبكرة، وتكنولوجيا المكتبات والمعلومات، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة الزرقاء، وبكالوريوس المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية، وماجستير إدارة الأعمال الدولية، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية، والإدارة العامة، وإدارة الأعمال، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة جرش، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية، بجامعة عمان الأهلية، والهندسة الكهربائية، في الجامعة الهاشمية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، وماجستير، الإنتاج النباتي، وبكالوريوس الإنتاج الحيواني، الوقاية والمكافحة المتكاملة، في جامعة مؤتة.
وأقر استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير، موسيقا، وبكالوريوس دراما، في جامعة اليرموك، وبكالوريوس اللغة العربية وآدابها، في جامعة الطفيلة التقنية، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، اللغة الإنجليزية التطبيقي، في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
كما أقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، علم الحاسوب، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والامن السيبراني، في الجامعة الأمريكية في مادبا.
ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، القبالة والعناية بحديثي الولادة، ودبلوم متوسط، التمريض المشارك، والصيدلة، والمختبرات الطبية، في جامعة البلقاء التطبيقية.-(بترا)
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