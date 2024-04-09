الثلاثاء 09 نيسان 2024
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الأردن يعلن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

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سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات

أعلن سماحة مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

 

وقال الحسنات، خلال فعالية رصد هلال شهر شوال أقامتها دائرة الإفتاء، مساءاليوم الثلاثاء، في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، إنه واستنادًا إلى نتائج التحري، فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية أن يوم غد الأربعاء، هو غرة شهر شوال للعام الهجري الجاري.

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ورفع الحسنات أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأسرة الهاشمية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلًا المولى أن يحفظ جلالته وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية ويمده بعونه وقوته.


كما تقدم بالتهنئة إلى الشعب الأردني الأصيل والأمتين العربية والإسلامية، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة باليمن والبركات، وأن يفرج كربة الأهل في غزةوفلسطين، ويرفع عنهم الظلم والعدوان، ويتقبل شهداءهم، ويداوي جرحاهم.- (بترا)

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