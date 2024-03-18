أمطار متفاوتة الغزارة في مناطق متفرقة من المملكة.. وتشتد الليلة ونهار الغد

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ويزداد تأثر المملكة هذه الليلة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، متوقع بمشيئة الله أن يتعمق تدريجياً فوق الأراضي السورية هذه الليلة ونهار يوم غد الثلاثاء، بحيث تنشط الرياح تدريجياً تترافق مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية وجميع الطرق الصحراوية والمعابر الحدودية، ويتحول الطقس ليصبح بارد وغائم وماطر بحدة متفاوتة في مختلف المناطق، وتكون الأمطار أحياناً مصحوبة بالرعد وزخات البرد في بعض الأوقات، الأمر الذي يرفع من فرصة تشكل السيول وجريان الاودية في مختلف المناطق الرئيسية من المملكة بما في ذلك مدينة العقبة.كما يتوقع أن تعبر الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية مما يؤدي الى تشكل الضباب خاصة مع ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، كما تكون الأمطار ممزوجة بزخات من البرد أحياناً من ساعات الصباح في قمم مرتفعات الجنوب.- احتمال تشكل السيول وجريان الأودية بسبب الهُطولات المطرية متفاوتة الشدة في العديد من مناطق المملكة- عواصف رملية متوقعة بعد الظهر والعصر في جميع المناطق والطرق الصحراوية والمعابر الحدودية- تأمين الممتلكات والأشياء القابلة للطيران وتثبيتها بشكل جيد وآمن بسبب قوة هبات الرياح- تنبيه من تشكل الضباب صباحاً فوق المرتفعات الجبلية