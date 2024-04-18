الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"البيئة": تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور"الوطنية" للتغير المناخي

مبنى وزارة البيئة- (تصوير أمجد الطويل)
مبنى وزارة البيئة- (تصوير أمجد الطويل)
عمان – تستعد وزارة البيئة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون طويلة الأمد والمقاومة للتغير المناخي والتي تستمر حتى عام 2050، وفق ما ورد في التقرير السنوي للعام الماضي، والصادر عنها مطلع الشهر الحالي.اضافة اعلان
وفي الوقت ذاته بدأت الوزارة بإعداد تقريري البلاغات الوطني الخامس، والشفافية الأول المحدث لسنتين، والذي ينصب في إطار عملها في مجال التغير المناخي على صعيد المملكة.
وأنهت الوزارة بناء إطار الرصد والمراجعة والتعلم لقطاعات المياه، الزراعة، الأمن الغذائي، التنوع الحيوي، الأنظمة البيئية، إدارة المناطق الساحلية، فيما تسعى لاستكماله ليشمل القطاعات السبعة المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتكيف وهي الصحة، التنمية الحضرية والاجتماعي والاقتصادي، بحسب ما ورد في التقرير.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فبحسب ما ورد في التقرير الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه فإن "الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع الجاهزية المعني بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور اللجنة الوطنية للتغير المناخي. كما وعملت على تشكيل الفريق المعني بأنظمة الحصاد المائي ضمن مشروع "زيادة قدرة المجتمعات الفقيرة والأكثر حاجة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الأردن.
وفي الوقت ذاته تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع مساعدة الأردن على تحقيق أهداف المساهمات الوطنية المحددة لقطاع النفايات، والممول من تحالف المناخ والهواء النظيف، والمنفذ من قبلها وبالتعاون مع إحدى الشركات البريطانية.
وجاء في التقرير أن العمل على مشروع الجاهزية الإقليمي الأول المعنيين بـ"الاستفادة من القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في المناخ، وتعزيز الشراكات في منطقة غرب آسيا والأردن"، قد بدء تنفيذه من البنك الإسلامي للتنمية، وبتمويل من صندوق المناخ، إذ إن الأردن هي الدولة القيادية في المشروع المنفذ في كل من دول العراق، ولبنان، وفلسطين وسلطنة عمان.
وضمن ملف التغير المناخي ذاته، فبحسب ما ورد في التقرير فإن من بين الخطوات المنفذة من الوزارة إطلاق مشروعي الاقتصاد الأزرق، ومساعدة المزارعين على المستوى الوطني، فيما عملت فيه على تفعيل سجل الغازات الدفيئة في المملكة.
وما تزال تعمل على متابعة تقدم سير العمل في الخطة التنفيذية لوثيقة المساهمات المحددة وطنيا، والتنسيق كذلك مع الشركاء لتمويل مشاريع ذات أولوية تم إدراجها فيها، مع الاطلاع على مراحل الإنجاز في برنامج المساعدات الفنية المصمم لتنفيذها، وذلك من خلال مبادرة الشراكة للمساهمات المحددة.
وفي شأن مترابطة المناخ واللاجئين، التي كان أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ (27) التي انعقدت في مصر عام 2022، فإن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة للسير بإجراءات تفعيلها وتنفيذها، والتي دعمتها حوالي 58 دولة عربية بالإضافة إلى بريطانيا وإسبانيا.
وحققت كذلك، ووفق ما جاء في التقرير، المؤشر الخاص بإدخال بيانات المشاريع الرأسمالية المستجيبة للمناخ على نظام المراقبة والإبلاغ والتحقق، وضمن برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة المستجيبة للتغير المناخي، فيما اعتمدت المشاريع المدرجة ضمنه والبالغ عددها 22 مشروعا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
876d7e1d-39ea-4488-a4f1-28d1f06fffde

الصفدي لنظيره الإيراني: الأردن لن يسمح لإيران أو لإسرائيل أن تحيل الأردن ساحة حرب

منذ1 ساعة
مدينة عمان

انخفاض على درجات الحرارة

منذ1 ساعة
الحليب المجفف

رقابة على استخدام الحليب المجفف بالمنتجات

منذ2 ساعة
مستشفى معان الحكومي

الهواري يضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان ويفتتح مركزين صحيين في العقبة

منذ2 ساعة
الأميرة بسمة تفتتح أعمال المؤتمر الدولي لجمعية اختصاصيي الأمراض الداخلية-(بترا)

الأميرة بسمة تفتتح أعمال المؤتمر الدولي لجمعية اختصاصيي الأمراض الداخلية

منذ2 ساعة
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني-(بترا)

الفايز: رؤى التحديث تهدف لتمكين المرأة والشباب

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات | منذ9 ساعة
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
تسهيلات

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 