السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"التربية" تضع لمساتها الأخيرة على "تكميلية التوجيهي".. والطلبة قلقون

طلاب توجيهي لدى خروجهم من قاعة الامتحان في عمان الدورة السابقة-(أرشيفية)
طلاب توجيهي لدى خروجهم من قاعة الامتحان في عمان الدورة السابقة-(أرشيفية)
عمان – فيما وضعت وزارة التربية والتعليم اللمسات الأخيرة على استعداداتها الإدارية والفنية لعقد الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، تزداد في المقابل أجواء التوتر والرهبة بين الطلبة، الذين يسابقون الزمن لإنهاء دراسة ومراجعة المباحث المقررة، قبل حلول موعد بدء الامتحانات، الخميس المقبل.اضافة اعلان
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، أن الوزارة استكملت الترتيبات والتحضيرات اللازمة لعقد التكميلية.
وأضاف المساعفة لـ"الغد" أمس، أن الوزارة حريصة على مصلحة طلبة التوجيهي وتعزيز الأجواء الإيجابية والطمأنينة لديهم.
وبين أن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية القاعات التي سيعقد فيها الامتحان وكذلك مراكز التصحيح، حيث تعمل على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من التدفئة ومياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بالمقاعد المريحة واللوحات الإرشادية، وتوفير كافة المستلزمات التي تساعد في تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.
وأشار إلى أن الوزارة، ستشكل غرفة عمليات في مركزها، بالإضافة إلى غرفة عمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير الامتحانات.
وأوضح أن الورقة الامتحانية في المباحث الدراسية ستتكون من 50 فقرة (أسئلة موضوعية) باستثناء ثلاثة مباحث تتراوح فيها نسبة الأسئلة المقالية من (40 % – 50 %)، وهي: اللغة العربية/ مشترك، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وسيتكون مبحث الرسم الصناعي من 100 % أسئلة مقالية نظرا لخصوصيته.
ولفت إلى أن عدد الطلبة المشتركين بالامتحان من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 81614 مشتركا ومشتركة، توزعوا على كافة الفروع الأكاديمية والمهنية، حيث سجل 33549 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و37433 في الأدبي، وبلغ عدد المسجلين للفرع الشرعي نحو 136 طالبا. 
وأما في الفروع المهنية، فسجل نحو 3394 مشتركا في الفرع الصناعي، و2308 في الفرع الزراعي، إلى جانب 877 في الفرع الفندقي والسياحي، و3917 في فرع الاقتصاد المنزلي.
وبين أن عدد الطلبة المشتركين الذين سجلوا لغايات رفع المعدل بلغ 13834 طالبا وطالبة، فيما سجل 67780 لغايات استكمال متطلبات النجاح.
ولفت المساعفة إلى أن الامتحان التكميلي سيجرى في 833 قاعة موزعة على 381 مركزا لمختلف مديريات التربية والتعليم، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لأي طارئ، فيما سيتقدم للامتحان 40 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 9 قاعات.
كما سيتقدم للامتحان 275 مشتركا ومشتركة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق الفئات الآتية: الطلبة الصم ويبلغ عددهم 78 مشتركا ومشتركة، والطلبة الأكفاء 36، والطلبة ذوو الإعاقة الحركية 73، وطلبة الشلل الدماغي 33، والطلبة ضعاف البصر بواقع 55 مشتركا ومشتركة.
وبحسب جدول الامتحان، يتقدم الطلبة في أولى جلسات الامتحان بمبحث التربية الإسلامية، حيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة 11 صباحا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا.
إلى ذلك، حفلت صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعليقات طلبة "توجيهي" مع اقتراب الامتحان، ما يؤشر لزيادة شعورهم بالقلق والتوتر.
وفي هذا الإطار، كتب الطالب علي خلدون على صفحة مختصة بـ"التوجيهي": "بقي 5 أيام على انطلاقة الامتحانات.. فكلما تناقصت الأيام يزداد معها التوتر، فيارب أكرمنا بأعلى العلامات".
أما وليد علاونة فكتب: "بدي أنصحكم يا إخوان اتعبوا هسا لأنه كل التعب راح تنسوه يوم النتائح، وحياة الجامعة بتستاهل تتعبولها لأنها بتجنن.. فيارب فالنا النجاح".
وكتبت هبة العدوان: "في حدا مثلي.. ياجماعة الخير.. عم بمسك المواد أراجعها بحس المعلومات يلي حافظتها مثل السحاب..".
وعلقت الطالبة لين فاروق: "يارب أسئلة سهلة تراعي مشاعرنا وتعبنا"، في حين عبر معن جواد عن معاناته بالقول: "يا جماعة الخير، بدرس ساعة وبسرح قدهم مرتين،  يارب تهون الأيام ونخلص سريعا".
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