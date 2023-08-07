الإثنين 07 آب 2023
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التربية تقر نظام التعلم الإلكتروني في المدارس

طلبة في إحدى المدارس الحكومية - (أرشيفية)
طلبة في إحدى المدارس الحكومية - (أرشيفية)

ترأس وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اجتماع لجنة التخطيط المركزي، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ومديري الإدارات في مركز الوزارة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من أوراق العمل المُتضمّنة في جدول الأعمال؛ حيث أقرت نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية للسير بإجراءاته التشريعية.

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ويهدف النظام إلى توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع.

كما يهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي في النظام التعليمي، ما يؤدي إلى تمكين النظام التعليمي من التعامل مع متغيرات التعليم والتعلم المستجدة، بتوفير الأدوات التكنولوجية للتعلم المستمر والتنمية المهنية، وتعزيزها في المجتمع.

كما أقرت اللجنة التعديلات المقترحة على أسس اختيار مديري المدارس ومساعديهم، وفق مجموعة من المعايير التي يتنافس عليها المتقدمون بطلبات النقل إلى وظيفتي: مدير، ومساعد مدير مدرسة، على أن يُعمَل بالأسس المُعدّلة اعتبارا من بداية العام الدراسي 2023/ 2024.

كما وافقت اللجنة على المقترح باستحداث قسم الإعلام المرئي والمسموع، بغية تنسيق العمل مع المحطات التلفزيونية والإذاعية؛ تناط به مجموعة من المهام منها توفير المعلومة لممثلي الوزارة في اللقاءات والمقابلات، وتجسير الفجوات بين الواقع وبين ما يبث في الوسائل الإعلامية المختلفة، وإعداد الردود المناسبة حول القضايا المبثوثة إذاعيا وتلفزيونيا.

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