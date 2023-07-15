"التوجيهي" في يومه السادس.. ارتياح لأسئلة "الحاسوب" و"الصناعية"

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عمان – توافقت آراء الطلبة بشأن الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه السادس، على سهولة أسئلة المباحث التي تقدموا إليها، وبأنها جاءت "مريحة وضمن المنهج المقرر".وواصل تأدية الامتحان العام أمس في المباحث المقررة، إذ امتحن طلبة الفروع الأكاديمية في مبحث علوم الحاسوب، و"الصناعي" في إدارة المشروعات الصناعية.وقال طلبة في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن أسئلة المبحثين كانت واضحة ومفهومة، وأن الامتحان كان "عاديا"، لافتين إلى أن قاعاته شهدت أجواء مريحة وهادئة وسط انضباط ملحوظ من الطلبة والمراقبين.وأكدوا أن الامتحان في مجمله كان "سهلا ومناسبا ولا صعوبة فيه"، وأن أسئلته من الكتاب المدرسي، وراعت قدرات ومستويات الطلبة.وهذا ما بينته الطالبة رنا العمري (أدبي)، حيث أشارت إلى أن أسئلة مبحث علوم الحاسوب جاءت "متوسطة مائلة للسهولة لكنها دقيقة ومراعية للفروق الفردية بين الطلبة"، ووافقتها في ذلك الطالبة تولين عزام (علمي)، معتبرة أن أسئلته، كانت "واضحة لكن دقيقة وبحاجة الى تركيز أثناء الإجابة عنها، ويستطيع الطالب المتمكن من دراسته الإجابة عنها".وبينت عزام أن مدة الامتحان الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلة ،لافتة الى أن جميع أفكار الامتحان جاءت من الكتاب المدرسي المقرر.وشاركها الرأي الطالب علاء عوني (علمي)، مؤكدا أن أسئلة علوم الحاسوب متوسطة مائلة للسهولة، وأن الطالب المتمكن من دراسته يمكنه تحصيل علامات مرتفعة، مشيرا إلى أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان مناسبة لطبيعة الأسئلة.وهذا ما أكده أستاذ مبحث الحاسوب رامي ارشيد الذي قال إن أسئلة الامتحان بمجملها "سهلة".وأضاف ارشيد أن هناك بعض فقرات الامتحان كانت دقيقة، لافتا الى أن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها وتحقيق العلامة الكاملة.فيما رأى طلبة "صناعي" أن أسئلة إدارة المشروعات الصناعية، كانت ضمن المنهاج المقرر ولا غموض فيها، لافتين إلى سهولتها ومناسبتها لقدراتهم، وبأن الأجواء كانت مريحة في القاعات، وهذا ما أكده أيضا الطالب محمد علاونة بقوله، إن الأسئلة ضمن المنهاج المقرر، والمتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة.أما الطالب أحمد خوالدة، فاعتبر أن الأسئلة "متوسطة"، ومن الكتاب المدرسي، ومناسبة لجميع مستويات وقدرات الطلبة، لافتا إلى أن المدة الزمنية كافية للإجابة عن الأسئلة.الى ذلك، اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال زيارة قام بها امس إلى غرفة العمليات في مركز الوزارة، على سير الامتحان في يومه السادس.واطلع الدكتور محافظة على جميع الملاحظات التي وردت إلى غرفة العمليات منذ بدء الامتحانات، موجها القائمين على الغرفة بالاستجابة السريعة وبكل شفافية لأي ملاحظات ترد إليها ومتابعتها، تسهيلا على الطلبة وأولياء أمورهم.واستمع إلى إيجاز قدمه مدير إدارة الامتحانات حول سير العمل في غرفة العمليات، والخط الزمني لعمليات تصحيح دفاتر الإجابات، مبديا ارتياحه للإجراءات التي من شأنها ضمان إعلان النتائج بشكل سليم.من جانبه، تابع أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، مجريات الامتحان في عدد من القاعات التابعة لمديريتي التربية والتعليم للزرقاء الأولى والثانية.وشملت الجولة قاعات في مدارس فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة، وبدر الكبرى الثانوية، التابعتين لمديرية الزرقاء الأولى، ومدرسة مرحب الثانوية للبنين التابعة لمديرية الزرقاء الثانية.وأبدى الدكتور العجارمة ارتياحه لمستوى الانضباط والالتزام من قبل الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات من حيث توفر البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة.وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر التربوية القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية ودورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.وأعرب عن شكره لوزارة الداخلية وقوات الأمن العام، الذين كان لهم الدور الكبير في الإسهام بإنجاح هذا الجهد الوطني.وكان تقدم 71668 مشتركا ومشتركة للامتحان في جلسته الأولى، في مبحثي علوم الحاسوب وإدارة المشروعات الصناعية، فيما تقدم للجلسة الثانية 1399 مشتركا ومشتركة في مبحث اللغة الفرنسية.