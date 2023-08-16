مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد المخالفات بالتزامن مع نتائج التوجيهي

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أعلنت مديرية الأمن العام أنها ستعزز وتعيد انتشار المركبات المدنية المتحركة والثابتة والمزودة بكاميرات الرقابة الآلية على الطرق الداخلية والخارجية في محافظات المملكة كافة.وأشارت المديرية إلى أن هذه المركبات قادرة على رصد المخالفات المرورية المرتكبة تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، لا سيما المخالفات الخطرة ومن أهمها السرعات العالية والقيادة المتهورة.