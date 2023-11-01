"الصحفيين": الاحتلال يغطي فشله العسكري بالمجازر ضد المدنيين

محمد الكيالي

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عمان- نفذ العشرات من الزملاء الصحفيين وقفة تضامنية أمام مقر نقابة الصحفيين في عمان تلبية لدعوة مجلس النقابة دعما للأشقاء في غزة الذين يتعرضون لمجازر بشعة بحقهم من قبل الآلة العسكرية الصهيونية منذ 25 يوما.وشارك في الوقفة وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهندس مبيضين، ونقيب وأعضاء مجلس النقابة، والعشرات من أعضاء الهيئة العامة.وأكد مبيضين خلال الوقفة صلابة الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المدافع عن الشعب الفلسطيني وجهوده لوقف الحرب والعدوان على غزة، مبينا أن دفعة من المساعدات وصلت للأشقاء في القطاع المحاصر.وقدم العزاء للزملاء الصحفيين والأهل في غزة والضفة الغربية الذين قضوا وهم يدافعون عن أرضهم التي انتهكها الكيان الغاشم.وقال مبيضين: "إننا هنا من أمام نقابة الصحفيين بيتنا الأول نجدد استنكارنا لهذه الحرب التي لن تخلف إلا مزيدا من الدمار والغضب، ولن تنتهي إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة".من جانبه، قال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة: "لا نقف هنا اليوم نصرة لأهل فلسطين، ولا نقف نصرة لأهل غزة، ولا نقف نصرة لأهل المقاومة.. نحن هنا اليوم أهل فلسطين وغزة والمقاومة التي بطوفانها على الاحتلال الصهيوني أعادت لنا كرامتنا وعزتنا والقضية الفلسطينية لتكون أولوية العالم كله بعد أن وضعت عمدا وبتدبير في ذيل الأولويات".ولفت السعايدة إلى أن الكيان الصهيوني الذي فشل سياسيا وعسكريا واستخباريا، ينتقم انتقاما مسعورا ويشن حرب إبادة همجية بحق الغزيين المرابطين.وأضاف: "علينا ألا نقبل من الغرب من الآن أن يُنظّر علينا بالقيم الإنسانية والأخلاقية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل والحريات، وفي أي شأن ولا نقبل منه ولا من أدواته الممولة المنافقة التي غرست في قلب الأمة لتهشيم قيمها وثوابتها".ووجّه العزاء لمدير مكتب قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح الذي فقد أفرادا من أسرته في قصف غاشم على غزة منذ أيام، مؤكدا أن هذا الاستهداف يأتي بقصد إسكات صوته لأن الكيان الصهيوني لا يريد أن يسمع الرأي العام العالمي، ويرى جرائمه بحق الإنسانية على الشاشات.وقال السعايدة: "من هنا من عمان، من أردن الحشد والرباط، ومن بوابة نقابتكم العتيدة، نوجه أحر التحية إلى إخوتنا وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين، المدافعين عن صوت الحق، الكاشفين للعالم أجمع فظائع وفضائح وجرائم الاحتلال الغاشم، حراس الكلمة الحق والصورة الحقيقية لصمود أهلنا في فلسطين الأبية في وجه أشرس وأقبح عدوان في تاريخنا المعاصر".وشدد قائلا: "هو فقط الأردن ملكا وحكومة وشعبا يقفون موقفا صلبا قويا نصرة لغزة ولفلسطين وللقضية وفلسطين، وقدسها ومقدساتها كانت وستبقى للأردن أولويتنا الأولى".ودعا الشعوب العربية إلى الضغط على أنظمتها وحكوماتها لتقوية مواقف بعضها، وتعديل مواقف أخرى.