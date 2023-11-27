الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يترأس المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
عمان- يترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم، أعمال المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي تستضيفه إسبانيا.اضافة اعلان
واتفق الصفدي وبوريل على أن يكرس هذا المنتدى، الذي سيجمع وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وعددا من المؤسسات الأورو-متوسطية، على بحث بند واحد وهو وقف إطلاق النار والتدهور الخطر والكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب على غزة.
ويلتقي الصفدي عدداً من نظرائه المشاركين في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط.
وكانت نسخة هذا العام من المنتدى مخصصة للاحتفاء بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، وعلى مشروعات التكامل الإقليمي، والإنجازات التي تحققت منذ انطلاق الاتحاد، إلا أن الحرب على غزة فرضت نفسها على جدول أعمال الاجتماع الأورومتوسطي ليتم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة. 
وذكر الاتحاد من أجل المتوسط، في بيانه بهذه المناسبة، أن وزراء الخارجية الأورومتوسطيين سيبحثون، في اجتماعهم اليوم، الوضع الحرج في إسرائيل وغزة وسيتم التركيز على التداعيات المحتملة في الإقليم، مضيفا أن المنتدى الاقليمي، الذي يأتي في إطار احتفاله بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الاتحاد، يُعد مناسبة مثلى لتحليل الوضع المأساوي القائم في المنطقة واستكشاف السبل المستقبلية.
ويحضر اجتماع وزراء الخارجية الأورومتوسطيين، الذي يعقد بضيافة وزير خارجية إسبانيا الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل ألباريس، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، ووزير الخارجية السعودي ممثلًا عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الأمير فيصل بن فرحان، التي سوف تعرض مخرجات وقرارات القمة العربية - الإسلامية الأخيرة، بالإضافة للمشاركة في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري "للاتحاد" بعنوان "تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين-غزة والمنطقة".
يشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط يجمع في عضويته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 28 دولة، إضافة إلى الأردن، تركيا، إسرائيل، البوسنة والهرسك، ألبانيا، موناكو، الجبل الأسود، الجزائر، مصر، لبنان، موريتانيا ، المغرب، فلسطين، سورية، تونس.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من مظاهرات حاشدة في لندن أول من أمس-(وكالات)

هل أيقظت "الطوفان" شعوب الغرب على خديعة "خطاب الكراهية" و"اللاسامية"؟

منذ 49 دقيقة
غزيون يتفقدون الدمار في مدينة الزهراء -(وكالات)

استطلاع: غالبية الأردنيين تؤيد هجوم حماس على الاحتلال في 7 أكتوبر

منذ1 ساعة
أمطار الأردن

أجواء باردة وماطرة مصاحبة لمنخفض جوي

منذ1 ساعة
زيت زيتون

حداد: قطاع الزيتون يوفر دخلا لـ80 ألف أسرة

منذ1 ساعة
نقابة صيادلة الأردن

أسس التعاقدية بين "الصيادلة" و"التأمين" تعود للواجهة من جديد

منذ1 ساعة
عمال بأحد المصانع-(ارشيفية)

"وحدة الإصلاحات الاقتصادية" تستعرض أبرز إنجازات مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحرب في فلسطين والارتداد في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المقاومة، رهان العرب الوحيد الكاسب..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

إسرائيل الداعشية

جهاد المنسي |اليوم

صورة الاحتلال الإسرائيلي تتهاوى في العالم

نضال منصور |اليوم

تحديات الموازنة والعدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم

المحنة والاختبار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

نكبة إنسانية سياسية..

سميح المعايطة |اليوم

أما بعد في كل ما هو بعد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 