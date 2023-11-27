الصفدي يترأس المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

زايد الدخيل

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عمان- يترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم، أعمال المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي تستضيفه إسبانيا.واتفق الصفدي وبوريل على أن يكرس هذا المنتدى، الذي سيجمع وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وعددا من المؤسسات الأورو-متوسطية، على بحث بند واحد وهو وقف إطلاق النار والتدهور الخطر والكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب على غزة.ويلتقي الصفدي عدداً من نظرائه المشاركين في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط.وكانت نسخة هذا العام من المنتدى مخصصة للاحتفاء بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، وعلى مشروعات التكامل الإقليمي، والإنجازات التي تحققت منذ انطلاق الاتحاد، إلا أن الحرب على غزة فرضت نفسها على جدول أعمال الاجتماع الأورومتوسطي ليتم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.وذكر الاتحاد من أجل المتوسط، في بيانه بهذه المناسبة، أن وزراء الخارجية الأورومتوسطيين سيبحثون، في اجتماعهم اليوم، الوضع الحرج في إسرائيل وغزة وسيتم التركيز على التداعيات المحتملة في الإقليم، مضيفا أن المنتدى الاقليمي، الذي يأتي في إطار احتفاله بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الاتحاد، يُعد مناسبة مثلى لتحليل الوضع المأساوي القائم في المنطقة واستكشاف السبل المستقبلية.ويحضر اجتماع وزراء الخارجية الأورومتوسطيين، الذي يعقد بضيافة وزير خارجية إسبانيا الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل ألباريس، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، ووزير الخارجية السعودي ممثلًا عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الأمير فيصل بن فرحان، التي سوف تعرض مخرجات وقرارات القمة العربية - الإسلامية الأخيرة، بالإضافة للمشاركة في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري "للاتحاد" بعنوان "تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين-غزة والمنطقة".يشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط يجمع في عضويته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 28 دولة، إضافة إلى الأردن، تركيا، إسرائيل، البوسنة والهرسك، ألبانيا، موناكو، الجبل الأسود، الجزائر، مصر، لبنان، موريتانيا ، المغرب، فلسطين، سورية، تونس.