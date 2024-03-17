الأحد 17 آذار 2024
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الميثاق الوطني ينشر لافتات في كافة أنحاء المملكة بمناسبة الشهر الفضيل

الميثاق الوطني ينشر لافتات في كافة أنحاء المملكة
الميثاق الوطني ينشر لافتات في كافة أنحاء المملكة

ضمن رؤية حزب الميثاق الوطني مشاركة الشعب الاردني العظيم بجميع اطيافه، المناسبات الكافة، قام مجموعة من أعضاء الحزب بتوزيع وتعليق لافتات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد قام أعضاء الحزب بتوزيع اللافتات بمختلف محافظات المملكة، بالتعاون مع رؤساء الهيئات الادارية للحزب والفروع المنتشرة في جميع ارجاء المملكة، من الشمال الى الجنوب. 

ولاقت عملية توزيع وتعليق اللافتات اعجاب المارة، اللذين عبروا عن تقديرهم لجميع الفعاليات والمبادرات التي يقوم بها حزب الميثاق الوطني مثمنين جهود أعضاء الحزب ومنتسبيه بالحفاظ على ثوابت الحزب (الدين؛ الاسلام للمسلمين والمسيحية للمسيحيين، العرش؛ وتعني عرش جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية، الوحدة الوطنية، وفلسطين والقدس) والتأكيد عليها بكل مكان وزمان. 

هذا ويهنئ حزب الميثاق الوطني كافة أعضائه ومنتسبيه وجميع أبناء الشعب الاردني بمناسبة حلول الشهر الفضيل، مؤكدا في الوقت ذاته انه لن يدخر جهدا من أجل رفعة هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير.

ويتقدم اعضاء ومنتسبي الحزب من سيد البلاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو الامير الأمين الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم باسمى امنيات التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، داعين الله ان يحفظهما ويبقيهما ذخرا وسندا للوطن.

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