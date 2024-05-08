النسخة الـ"33" من بطولة الأردن المفتوحة للجولف تفتتح اليوم

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثالثة والثلاثون من بطولة الأردن المفتوحة للجولف التي ينظمها الاتحاد الأردني للجولف، بالشراكة مع أيلة . اضافة اعلان

وتبدأ منافسات البطولة التي تستمر حتى يوم السبت المقبل في فئاتها؛ الرجال والسيدات والناشئين بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 110 لاعبين ولاعبات من 11 دولة هي: الأردن، المملكة العربية السعودية، قطر، العراق، لبنان، مصر، فلسطين، كينيا، صربيا، والبحرين وتونس. إضافة إلى مشاركة لاعبين بصفة فردية يمثلون دول: الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، إيرلندا، لاتفيا، الصين، وجنوب أفريقيا.

البطولة تنطلق في يومها الأول بقوة لأهميتها للاعبين واللاعبات المشاركين في ترتيب التصنيف العالمي لهواة الغولف World Amateur Golf Ranking، التي تقام وفقاً لقواعد الجولف العالمية المعتمدة R&A Rules Limited، والقواعد المحلية لنادي أيلة للجولف GOLF ،CLUB AYLA والمعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية للبطولة.

ويمثل المنتخب الوطني 13 لاعبا ولاعبة في البطولة الدولية المفتوحة، وهم: حمزة سلمان، موسى شناعة، عبدالرحمن الظاهر، وأنس العمرين "فئة الرجال"، محمد الرواشدة، سالم العبداللات، دانيل ظاهر، هاشم شناعة، آدم سعودي، ومراد الرواشدة "فئة الناشئين"، ياسمين ظاهر، ليليان مجاهد، وسارية عساسفة "فئة السيدات".

ويواصل لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للجولف، خوض تدريباتهم في الملعب الرئيسي المستضيف للبطولة تحت قيادة المدير الفني العراقي عامر راضي، بحثا عن ظهور قوي وتحقيق نتائج تساهم بكسر هيمنة لاعبي السعودية على ألقاب النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة، بعدما حصل اللاعب سعود الشريف على لقبي النسختين 30 و31 في العامين 2021 و2022 تواليا، قبل أن يظفر مواطنه خالد عطية بلقب النسخة 32 في العام الماضي، ما ينذر بنسخة مثيرة من البطولة، التي يسعى العديد من المشاركين فيها أيضا إلى كسر الهيمنة السعودية ودخول السجل التاريخي للأبطال.

ومنذ وصولها إلى مدينة العقبة، تواصل الوفود المشاركة تدريباتها على "حفر" ملعب واحة آيلة، وذلك مع إنجاز الترتيبات كافة للخروج بنسخة استثنائية، في ظل قوة المنافسة المتوقعة بين اللاعبين في الفئات كافة.

وأكد رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي، اتخاذ السبل كافة، لإنجاح فعاليات البطولة المرموقة بالشراكة مع أيلة وبما يكفل منافسات ترتقي بمستوى اللاعبين على المستوى الوطني، وتعزيز قدرات التحكيم والمدربين على حد سواء، والاحتكاك عالي المستوى مع محترفين من دول عدة، ما يعزز رياضة الجولف الأردنية وخطط نقلها لمستوى عالمي.

وأضاف البرغوثي: "على مدار السنوات الماضية ظل الاتحاد يلعب دوراً محورياً في تطوير رياضة الجولف لما تمثله من قيم سامية، إضافة إلى تعزيز نشاط السياحة الرياضية، وهذه البطولة تعد إنجازا جديدا في سجل حافل بالنمو، إذ تستضيفها أيلة للمرة الثامنة، ونحن فخورون بمواصلة تعزيز موقع الأردن كوجهة رائدة للبطولات الكبرى".

ورحب كبير مدربي نادي أيلة للجولف جيسون فيرميولن، بالمشاركين في فعاليات البطولة، متمنياً أن تلعب دورا في تطوير رياضة الجولف المحلية والإقليمية، وتعزيز موقعها على خريطة الرياضة العالمية، مؤكداً أن إقامة البطولة في نسختها الثامنة على ملاعب أيلة بالتزامن مع مرور 8 سنوات على افتتاح نادي أيلة للجولف يؤكد الدور الرائد الذي تقوم به أيلة، في سبيل دعم تنافسية رياضة الجولف.

وأكد فيرميولن، أن هذه البطولة تتوج التعاون البناء مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في برامج زيادة أعداد السياح القادمين إلى العقبة، وترسيخ موقعها على خريطة العالم السياحية والرياضية، مثمناً الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة واللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الأردني للجولف، في سبيل إنجاح فعاليات البطولة في ظل الشراكة الدائمة لتعزيز السياحة الرياضية.

ونظراً لكونها من أبرز الفعاليات الرياضية في رياضة الجولف، تحظى بطولة الأردن المفتوحة باهتمام عالمي لمتابعة نتائج الرياضيين وتقدمهم على سلم التصنيف العالمي، بعد حصد المزيد من النقاط في البطولة.

ويمتاز نادي أيلة للجولف، بتوفير منظومة متكاملة ذات تصنيف عالمي رفيع تضم ملعبا "18" حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير جريج نورمان، يمتد على نحو 800 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، ويتميز بمراعاته للقواعد والمتطلبات البيئية المستدامة ويتناغم مع البيئة الفريدة لأيلة من خلال الشواطئ والمناظر الطبيعية، إضافة إلى أكاديمية مخصصة لأغراض التدريب وإقامة معسكرات تضم ملعبا من 9 حفر، يرفدها مدربون مؤهلون من رابطة لاعبي الجولف المحترفين.