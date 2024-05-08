"التراخيص" تعلن الأندية الحاصلة على الرخصتين الآسيوية والمحلية

يحيى قطيشات

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عمان – حسمت دائرة الترخيص في اتحاد الكرة، موضوع منح أندية المحترفين والمحترفات، الرخصتين المحلية والآسيوية للموسم المقبل، من خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة بمنح الرخصتين في ساعة متأخرة من أمس، حيث ينتظر أن تعلن دائرة الترخيص رسميا الأندية التي حصلت على الرخصتين.وينتظر أن تحصل أندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد على الرخصة الآسيوية، التي تخولها المشاركة في البطولة القارية المقبلة، خصوصا وأن الأردن يملك مقعدا مباشرا بدوري أبطال آسيا، وسيمنح لبطل دوري المحترفين للموسم الحالي، كما يملك نصف مقعد في البطولة ذاتها، سيكون من نصيب بطل بطولة كأس الأردن أو وصيف البطولة، إذا نال لقبي الدوري والكأس الفريق نفسه.وكان فريق الفيصلي، شارك في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، فيما مثل الوحدات الأردن في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، وخرج الفريقان من منافسات الدور الأول، فيما يرنو متصدر الدوري حاليا الحسين إربد، من تحقيق لقب دوري المحترفين والمشاركة في البطولة الآسيوية، ومتطلبات الحصول على الرخصة تتمحور في 6 جوانب هي: الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية، ومعايير الأعمال والتجارة والترويج، ومن دون استكمال هذه المعايير قد يعاقب النادي أو يمنع من المشاركة في مسابقات الأندية الآسيوية.وعملت إدارات الأندية خلال الفترة الماضية، على تسديد المستحقات المالية للاعبين والأجهزة الفنية في القضايا المحكوم فيها نهائيا، أو تسويتها أو جدولتها باتفاق مشترك مع الشخص المعني، وتملك الأندية فرصة لاستكمال المتطلبات في الموعد المحدد، من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، والمشاركة في البطولات الآسيوية للعام المقبل.وبحسب نظام التراخيص الآسيوية للأندية، فإنه يتم حرمان أي ناد يفشل في الحصول على الرخصة من المشاركة قاريا، ما يعني منح فرصة المشاركة للنادي الذي يليه في الترتيب، ويعد المعيار المالي السبب الرئيسي في عدم منح الأندية للترخيص.ويشارك في دوري أبطال آسيا 32 فريقا، وسيكون لها جوائز مالية عالية، فيما أجرى الاتحاد الآسيوي تعديلا على بطولات الموسم المقبل، من خلال إقامة 3 بطولات للأندية، وستحمل البطولة الأولى الأهمية، كونها تضم أفضل 24 ناديا، تحت اسم "دوري أبطال آسيا للنخبة"، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 ناديا، ستحمل اسم "دوري أبطال آسيا"، وأطلق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديا.وفيما يخص الرخصة المحلية، فإن المعلومات تشير إلى أن معظم الأندية على وشك نيلها بعد أن استكملت متطلبات الحصول عليها، حيث بذلت إدارات الأندية جهدا كبيرا في إنجاز ملف الرخصة حسب الأصول، بالتعاون مع دائرة الترخيص باتحاد الكرة، التي عقدت العديد من الاجتماعات وورشات العمل مع الأندية من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل بنيل بالرخصة الآسيوية، مثلما نظم اتحاد الكرة زيارات للعديد من الأندية، لتقديم وشرح شروط ترخيص النادي الآسيوي والمعايير الواجب استيفاؤها، وتجنب أوجه التقصير التي ستساعد الأندية في الحصول على الترخيص وتوفير المعايير التي تتطلبها.ومن المنتظر أن يتم الإعلان أيضا عن الأندية النسوية التي حصلت على الرخصتين المحلية والآسيوية، ويرغب فريق نادي الاتحاد للسيدات، بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الأولى، والمقرر إقامتها خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، من خلال الأدوار التمهيدية، والتي تمتد حتى شهر أيار (مايو) من العام المقبل.