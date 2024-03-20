الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اليونسكو" تتبنى قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

قبة الصخرة في القدس المحتلة-(أرشيفية)
قبة الصخرة في القدس المحتلة-(أرشيفية)
تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم (٢١٩)، اليوم بالإجماع، قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها. اضافة اعلان

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي، اليوم، طالب بوقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبرها لاغية وباطلة.

وقال السفير القضاة إن هذا القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكد مُجدداً على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.

وأشار السفير القضاة إلى أن تبني القرار هو نتيجة جهود دبلوماسية أردنية وبالتنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.
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