حزمة من الحلول المرورية في عمّان

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باشرت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير، بحزمة من الحلول المرورية داخل العاصمة عمان من خلال كوادر الدوائر المعنية في الأمانة.وتشمل الحلول المرورية شارع نور سلطان باييف المقطع الممتد من إشارات مدخل طارق لغاية دوار المشاغل، بالإضافة إلى دوار العبدلي (الشميساني) وإشارات مستشفى الملكة علياء كمرحلة أولى.وستشمل المرحلة الثانية من الحلول المرورية تقاطع شارع المطار مع شارع الملكة زين وتقاطع المشاغل بالاضافة لشارع الاستقلال.وأعلنت أمانة عمان أن العمل جارٍ حالياً على دراسة بعض الحلول المقترحة مرورياً لميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية).وتأتي هذه الحلول والدراسات لمعالجة النقاط السوداء مرورياً داخل العاصمة سنداً للدراسات الإحصائية والفنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالدراسات المرورية.